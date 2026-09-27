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Dani Tatay, sobre el futuro amoroso de Andrés en Sueños de libertad: “Él apuesta por Valentina, pero Begoña siempre va a estar ahí”

Andrés y Valentina están a punto de dar uno de los pasos más importantes de su vida, pero ¿el De la Reina ha olvidado a Begoña?

Dani Tatay, sobre el futuro amoroso de Andrés en Sueños de libertad: “Él apuesta por Valentina, pero Begoña siempre va a estar ahí”

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Julia Zapata López | Lena Rodríguez
Publicado:

Después de una emotiva pedida de mano y superar muchas dudas y obstáculos, Andrés y Valentina están a punto de darse el "sí, quiero".

Sin embargo, hay una persona que sigue muy presente en la historia de Andrés: Begoña. Su relación con ella le marcó profundamente y, aunque ahora ha decidido pasar por el altar con Valentina, su recuerdo sigue ahí.

Hemos hablado con Dani Tatay, el actor que da vida a Andrés en la serie más vista de la televisión y nos ha contado cómo afronta su personaje esta nueva etapa de su vida, cómo fue la pedida de mano y si su personaje ha olvidado a Begoña o no.

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Y es que precisamente fuimos testigos de cómo le ha afectado a Begoña la noticia del compromsio. La enfermera tuvo que disimular y ocultar su dolor cuando se enteró que Andrés y Valentina iban a casarse.

"Nunca va a olvidar a Begoña, la va querer siempre"

"En su cabeza y también en su corazón está Valentina, pero Begoña va a estar siempre ahí", asegura el actor, dejando claro que el pasado sentimental de Andrés continúa teniendo un peso importante en su historia sentimental.

El actor nos ha confirmado que Andrés nunca va a olvidar a Begoña y que la va querer siempre. El De la Reina apuesta por ese futuro con la secretaria porque está muy enamorado de ella y también porque sabe que su amor con Begoña es imposible o, al menos, de momento.

Begoña y Andrés

Dani Tatay también nos ha contado cómo fue la pedida de mano y cómo se prerara para dar este gran paso con Valentina.

Ahora queda por descubrir si el camino hacia el altar transcurrirá sin sobresaltos y, sobre todo, qué papel tendrá Begoña en el futuro de Andrés y Valentina.

No te pierdas la entrevista completa de Dani Tatay y sigue disfrutando de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. Y si no puedes esperar, ya puedes adelántarte a la emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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