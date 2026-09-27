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Tamara Falcó confiesa sus traumas con las películas de miedo: "No quería ir ni al retrete"

Tanto Tamara Falcó como Juan del Val se han declarado como personas incapaces de ver cine de terror, profundizando en sus mayores traumas cinéfilos con este género.

Tamara Falcó en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

Alejandro Amenábar ha visitado el plató de El Hormiguero para repasar los mayores éxitos de su dilatada carrera. Cuando ha abandonado la mesa de Pablo Motos y han entrado los tertulianos habituales, Juan del Val ha comentado lo impresionante que es Tesis incluso 30 años después de su estreno.

Sin embargo, Tamara Falcó ha confesado que es incapaz de verla. Incluso el mero cartel de la película ya le provoca pavor, siendo una persona completamente ajena al cine de terror. Una característica que comparte, precisamente, con Juan del Val, quien ha explicado que Nuria Roca y su hijo mayor Juan son auténticos "frikis" de este tipo de cintas y que se van ellos dos solos al cine.

Por su parte, Tamara ha repasado algunos de los mayores traumas que ha experimentado a causa de películas de miedo que vio en su pasado. ¡Incluso no puede montarse en el tren de la bruja de Disneyland! Ahora bien, si hay una que destaca por encima del resto, es el problema que sufrió tras ver Pirañas: "No quería ir ni al retrete".

¿Quieres ver sus declaraciones completas? Puedes hacerlo dando play en el vídeo de arriba.

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