Máximo Huerta reflexiona sobre la relación de los españoles con la religión: "Creo que hay algo tradicional, no tenemos un rechazo"

Máximo Huerta ha reflexionado en La Mesa sobre la relación con la religión y las tradiciones. El escritor considera que no siempre se trata de una cuestión de creer o no creer, sino también de costumbres que forman parte de la vida cotidiana.

"Yo no creo que sea de creer en Dios o eso. Yo creo que el español medio, te santiguas en una procesión, entras en alguna iglesia, ya estés en Praga o en Málaga, creo que es otra sensación", ha explicado.

Huerta también ha recordado a su padre, que era camionero y no era creyente, pero que utilizaba expresiones como "ay Dios mío" cuando le ocurría algo. "Creo que hay algo tradicional en el que no tenemos un rechazo", ha señalado.

El escritor también ha hablado de la presencia de elementos religiosos en la vida cotidiana: "¿Quién no tiene un rosario, una estampa que te da alguien? A mí me dan estampas en las firmas".

"Por si acaso"

Además, Cristina Pardo añadía como ejemplo a su abuela. Según ha contado, cuando sus hijos le preguntaban por qué iba a misa si no creía, ella respondía: "Por si acaso".

Una respuesta que refleja, según la conversación, esa relación con la religión vinculada también a la tradición y a las costumbres.