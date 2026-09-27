Irene emociona a Lola Índigo: “Es la primera vez que se me caen las lágrimas en La Voz”

La actuación de Irene en su llegada a las Audiciones a ciegas de La Voz fue sublime. La talent había hecho un derroche de talento tal, que todos los coaches se han girado tratando de convencerla para sumarla a su equipo.

Lola Índigo no ha podido evitar emocionarse por primera vez desde que está en La Voz. Según ha dicho la artista, se ha sentido muy identificada con ella y ha sido como si ya la conociese.

Mientras esto ocurría, Pablo López y Melendi estaban protagonizando toda una guerra de bloqueos para tratar de hacerse con Irene. De hecho, el asturiano ha afirmado que iba a superbloquar a sus compañeros para asegurarse a la talent para su equipo. ¡Imperdible!