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Irene emociona a Lola Índigo: “Es la primera vez que se me caen las lágrimas en La Voz”

La coach no ha podido evitar emocionarse con una talent por la que se ha librado una auténtica batalla en plató.

Irene emociona a Lola Índigo: “Es la primera vez que se me caen las lágrimas en La Voz”

Irene emociona a Lola Índigo: “Es la primera vez que se me caen las lágrimas en La Voz”

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La actuación de Irene en su llegada a las Audiciones a ciegas de La Voz fue sublime. La talent había hecho un derroche de talento tal, que todos los coaches se han girado tratando de convencerla para sumarla a su equipo.

Lola Índigo no ha podido evitar emocionarse por primera vez desde que está en La Voz. Según ha dicho la artista, se ha sentido muy identificada con ella y ha sido como si ya la conociese.

Mientras esto ocurría, Pablo López y Melendi estaban protagonizando toda una guerra de bloqueos para tratar de hacerse con Irene. De hecho, el asturiano ha afirmado que iba a superbloquar a sus compañeros para asegurarse a la talent para su equipo. ¡Imperdible!

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