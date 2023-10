El acusado por el atropello mortal de la pequeña Leire pide perdón a la familia: "No me creo nada ni me sirve para nada",

Los padres de Leire, la menor atropellada por un coche a toda velocidad cuando volvían en familia del parque, están decepcionados tras el juicio celebrado por su caso.

El acusado por el atropello ha aceptado 3 años de prisión y ha pedido perdón a la familia, aunque no ha sido suficiente para ellos. "No me creo nada, ni me sirve para nada", han asegurado.

Los hechos ocurrieron el 6 de julio de 2021, cuando, al volver del parque, un coche embistió a la pequeña Leire. "Yo veía a mi hija que sangraba, que no sentía el pulso", ha relatado su madre.

Inmediatamente llamó a David, el padre de la menor, que ha contado que cuando llegó la vio tirada en el suelo, con los ojos abiertos y magulladuras por toda la cara. "Con un río de sangre de 3 metros", ha asegurado.

El conductor, mientras tanto, ni se acercó. "Se bajó del coche y no dijo ni pio", ha dicho la madre. Y es que este hombre cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida.

La batalla judicial de los padres de Leire

Después de este calvario, comenzó el judicial, ya que, según ha contado el padre de Leire, cuando ellos todavía estaban incinerando a la pequeña, él ya había salido a la calle. "No estuvo ni 48 horas encarcelado", ha asegurado.

Además, han denunciado que el caso se esté juzgando como un accidente y, a pesar de todo, los padres de Leire siguen luchando para endurecer las penas por atropello.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con Deborah López, tía de Leire, que considera que 3 años de cárcel no es nada y que cuando tenga 34 años volverá a estar en la calle.

Además, ofreció 70.000 euros a la familia, además de asegurar que quería disculparse públicamente, pero, ha contado, lo denegaron y, por tanto, no creyó que tampoco se merecieran el perdón.