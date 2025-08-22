Ernesto Sevilla visita La ruleta de la suerte por el estreno de ‘Sin cobertura’

Este panel decía: “Una divertida película para este verano” refiriéndose a la película ‘Sin cobertura’ que se estrena hoy en cines.

Una historia muy divertida que trata de una familia que es adicta al móvil y de repente se teletransportan a la Edad Media y tienen que aprender a vivir sin tecnología.

Esta película está protagonizada por actores de renombre como Luna Fulgencio, Alexandra Jiménez, los hermanos Amaia y Aimar Miranda y dirigida por Mar Olid.

Por ello, Ernesto Sevilla ha visitado La ruleta de la suerte para contarnos un poco más sobre la película. ¡No te la pierdas!