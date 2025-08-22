Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 22 DE AGOSTO

Ernesto Sevilla visita La ruleta de la suerte por el estreno de ‘Sin cobertura’

Esta comedia familiar dirigida por Mar Olid se estrena hoy.

Ernesto Sevilla visita La ruleta de la suerte por el estreno de ‘Sin cobertura’

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Este panel decía: “Una divertida película para este verano” refiriéndose a la película ‘Sin cobertura’ que se estrena hoy en cines.

Una historia muy divertida que trata de una familia que es adicta al móvil y de repente se teletransportan a la Edad Media y tienen que aprender a vivir sin tecnología.

Esta película está protagonizada por actores de renombre como Luna Fulgencio, Alexandra Jiménez, los hermanos Amaia y Aimar Miranda y dirigida por Mar Olid.

Por ello, Ernesto Sevilla ha visitado La ruleta de la suerte para contarnos un poco más sobre la película. ¡No te la pierdas!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Ernesto Sevilla visita La ruleta de la suerte por el estreno de ‘Sin cobertura’

Ernesto Sevilla visita La ruleta de la suerte por el estreno de ‘Sin cobertura’

Bollocacao casero de Joseba Arguiñano: "Lo prometido es deuda, te vas a chupar los dedos"

Bollocacao casero de Joseba Arguiñano

Dueño de la heladería en Barcelona

Vandalizan una heladería en Barcelona tras una denuncia por discriminación lingüística: "Atendemos a todos los que nos hablan en catalán"

Garbanzos marinera con bacalao, de Karlos Arguiñano: "Un plato único de 10 para toda la familia"
Para 4 personas

Un guiso de escándalo para toda la familia: garbanzos marinera con bacalao de Karlos Arguiñano

Gonzalo
GALLINAS

Los vecinos de Torrevieja, divididos por una invasión de Gallinas: "No me dejan dormir, a las 4 de la mañana están cantando, está todo muy sucio"

Vecina y agricultor de Carracedo
INCENDIOS

"Cuando llegó el fuego al pueblo estábamos solos". Hablamos con una vecina de Carracedo de Vidriales y un agricultor que arriesgó su vida para salvar su pueblo

Sandra es una vecina del pueblo Carracedo de Vidriales, de Zamora. Uno de tantos que se han visto afectados por el fuego estos días.

Dámaso Castejón
Incendios

Dámaso Castejón, secretario general de ATAIRE: "Pedimos una normativa de extinción para situaciones excepcionales"

El secretario general, Dámaso Castejón, advierte que la normativa actual limita la capacidad de respuesta en la lucha contra incendios forestales.

José Antonio, dueño del bar de Los Palacios

El dueño de la cafetería que un hombre intentó incendiar en Sevilla, desvela qué dijo tras la detención: "Quiero entrar en la cárcel"

Mónica

Así ha quedado A Caridade, un pueblo de Ourense arrasado por el fuego. Hablamos con una vecina que lo ha perdido todo

Eduardo Rubiño

Eduardo Rubiño valora la asistencia de Yolanda Díaz a la manifestación por los incendios: "Se hace con el respeto y sin tener que llamar pirómano al de enfrente"

Publicidad