MEJORES MOMENTOS |
¡Increíble!: Miriam repite su primera jugada para llevarse otra ola con otro gran premio
Miriam parece haberle cogido el gusto a La ruleta de la suerte noche y, repitiendo su primera jugada, se ha llevado otra ola más por parte del público.
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No es fácil tener la suficiente puntería como para ir una y otra vez a por la misma casilla. Sin embargo, Miriam aspira a la grandeza en el programa y, así, ha conseguido atinar de nuevo en lo que parece estar convirtiéndose en su gajo favorito: el especial de La ruleta de la suerte noche.
No bastante con multiplicar de nuevo 1.000€, ha caído acto seguido en el gajo de los 1.000€. Es decir, ha repetido su primera gran jugada de la velada, con la que ya se había llevado más de 7.000€ al bolsillo.
Pero, ¿por qué conformarse con igualarse si uno se puede superar? Miriam ha aplicado esta filosofía y, tirada a tirada, ha ido aumentando el marcador. Finalmente, con más de 9.000€ ya acumulados, la concursante se ha animado a resolver para seguir sumando dinero a su bote total. ¡Imparable!
¿Te has perdido este momentazo? No pasa nada: Dale play al vídeo de arriba para verlo.
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