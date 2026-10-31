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¡Increíble!: Miriam repite su primera jugada para llevarse otra ola con otro gran premio

Miriam parece haberle cogido el gusto a La ruleta de la suerte noche y, repitiendo su primera jugada, se ha llevado otra ola más por parte del público.

Miriam repite su primera jugada para llevarse otra ola con otro gran premio

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Borja Tamayo
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No es fácil tener la suficiente puntería como para ir una y otra vez a por la misma casilla. Sin embargo, Miriam aspira a la grandeza en el programa y, así, ha conseguido atinar de nuevo en lo que parece estar convirtiéndose en su gajo favorito: el especial de La ruleta de la suerte noche.

No bastante con multiplicar de nuevo 1.000€, ha caído acto seguido en el gajo de los 1.000€. Es decir, ha repetido su primera gran jugada de la velada, con la que ya se había llevado más de 7.000€ al bolsillo.

Pero, ¿por qué conformarse con igualarse si uno se puede superar? Miriam ha aplicado esta filosofía y, tirada a tirada, ha ido aumentando el marcador. Finalmente, con más de 9.000€ ya acumulados, la concursante se ha animado a resolver para seguir sumando dinero a su bote total. ¡Imparable!

¿Te has perdido este momentazo? No pasa nada: Dale play al vídeo de arriba para verlo.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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