Guillermo Barrientos vuelve por unos días a Sueños de libertad: "Luis es un personaje al que tengo un cariño enorme"

Guillermo Barrientos vuelve a Sueños de libertad por todo lo alto. Luis, su personaje, se marchó tras dimitir de su puesto de trabajo al no querer seguir trabajando bajo las órdenes de Gabriel. El joven se marchaba de Toledo para comenzar una nueva vida junto a Luz en Barcelona.

Ahora, Luis ha vuelto a la colonia para visitar a su familia y, aunque ha intentando transmitirles que todo marcha bien en Barcelona, la realidad es muy distinta: su negocio de perfumes no funciona como esperaba y su matrimonio con Luz no pasa por su mejor momento.

Luis se resisitía a contárselo a su madre, pero finalmente se ha sincerado con ella y le ha contado toda la verdad dejando a Digna muy preocupada.

El Merino además ayudará a su tío Damián. El perfumista ha analizado un perfume estropeado de la Industrial y ha descubierto que el almizcle podría aprovecharse para abaratar los costes de producción. Su hallazgo abre una nueva oportunidad de negocio para la fábrica, aunque todavía deben perfeccionar la fórmula y patentarla.

El actor vuelve a meterse en la piel de Luis por unos días en la ficción de Antena 3, una noticia que supone una alegría para quienes han seguido de cerca la trayectoria de su personaje y que también ha sido motivo de entusiasmo para el propio intérprete.

Tengo la sensación de no haberme ido nunca"

Guillermo Barrientos regresa muy ilusionado a Sueños de libertad, la serie que durante dos años fue su casa y en la que dio vida a Luis a lo largo de 500 capítulos.

El actor se ha reecontrado con sus compañeros y el equipo técnico y con la sensación de no haberse ido nunca.

Guillermo Barrientos también espera que el público reciba a Luis con la misma alegría que él porque él tiene a este personaje un enorme cariño. "Espero que la audiencia esté contenta de encontrase otra evz con Luis", nos ha contado emocionado.

Lo que está claro es que el futuro de Luis y Luz está en el aire. ¿Lograrán superar esta crisis? o ¿será el principio del fin de su historia de amor?

Mientras tanto, nos quedamos con la ilusión de volver a ver a Guillermo Barrientos en Sueños de libertad.

Descubre todos los detalles de su regreso y disfruta de la entrevista completa en la web de Antena 3 y en Atresplayer.