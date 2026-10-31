Miriam arrasa en La ruleta de la suerte noche, pero se queda a una palabra de los 100.000 euros

La ruleta de la suerte noche arrancaba, como siempre, con la Prueba de Velocidad Musical. Susana ha sido la primera acertante del programa, llevándose 1.000€ directamente a su marcador para augurar lo que podría ser una velada inolvidable para esta concursante. Sin embargo, las cosas han cambiado radicalmente cuando Miriam se ha puesto a los mandos de la ruleta.

Miriam quería salir a lo grande del plató y vaya si lo ha conseguido. Aunque el primer panel normal se lo ha llevado de nuevo Susana, el segundo ha servido para inaugurar las olas de la noche. Miriam se ha llevado más de 7.000€ gracias a la casilla especial de La ruleta de la suerte noche y la de 1.000€.

Una jugada combinada entre dos gajos que ha repetido justo después. Sin embargo, lejos de conformarse con el primer gran premio acumulado, la concursante ha conseguido superar los 9.000€ para, ahora sí, distanciarse de sus compañeros.

Susana y Eloy, por su lado, lo han tenido más cuesta arriba. Los paneles se les escapaban, los errores en las letras solicitadas o incluso las casillas malas les han impedido llegar a desplegar todo su potencial.

Nada que ver con el desempeño de Miriam. Que incluso en sus errores, como el que le ha costado 2.000€ en el Panel con Pregunta, seguía creciendo. Es más, antes de llegar al Bote, sacaba más de 20.000€ al resto de los jugadores.

Ahora bien, se sabe que en el Panel con Bote todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La casilla dorada parte de 10.000€ de premio que van aumentando conforme lo hacen los marcadores de los concursantes. Por lo que el puesto en la Gran Final no estaba todavía garantizado.

Una vez más, Miriam ha demostrado que no todo es azar en este juego y, aprovechando los fallos de sus compañeros, ha visto la oportunidad de lanzar al Bote. Una oportunidad que no ha desaprovechado, enfundándose más de 14.000€ extras a su marcador total.

Así, cerraba esta parte del programa con 43.862€, además de tener el gajo de los 100.000€ de cara a la Gran Final. Muy lejos de los 3.875€ de Susana y los 3.350€ de Eloy que, si bien no son marcadores nulos, podrían haber sido mucho más amplios en una edición tan especial de La ruleta como esta.

Llegados a este punto, solo había algo que podía servir de broche de oro: llevarse el gran premio del programa tras resolver el último panel. Una gesta en la que, probablemente, lo más complicado sea atinar a ciegas en el sobre que contiene los 100.000€.

Miriam ha vuelto a probar que la suerte la acompaña, cayendo precisamente en esta casilla. Por desgracia, el último empujón de fortuna no le ha ayudado a resolver una de las tres palabras que tenía ante ella. ¡Una lástima!

Sea como sea, la emoción, los vítores y la estrategia bien aplicada han hecho que esta sea una de las ediciones más memorables de La ruleta de la suerte noche. ¡Enhorabuena a los concursantes!