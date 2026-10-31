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¿Fuente o pozo? El error que cuesta 2.000 euros a Miriam

El Panel con Pregunta otorga 2.000€ extras a quien dé con la respuesta correcta. Sin embargo, un pequeño error ha dejado a Miriam sin este premio.

¿Fuente o pozo? El error que cuesta 2.000 euros a Miriam

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Borja Tamayo
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Los concursantes de La ruleta de la suerte noche están viendo cómo Miriam se lleva la gran mayoría de los premios. Llegados al Panel con Pregunta, parecía que todo podía cambiar; sin embargo, la tónica habitual se ha repetido y la jugadora ha resuelto el panel con 850€ en su marcador en cuanto le ha llegado el turno.

Lo que sería una decisión disparatada en cualquier otro caso, en este panel es totalmente coherente si se conoce la respuesta correcta a la incógnita planteada. “¿Qué es?”, rezaba la pregunta, mientras que el panel se completaba con “agujero del que puedes sacar agua y pedir deseos”. Un interrogante que Miriam creía conocer, lo que le habría supuesto 2.000€ más en su marcador.

No obstante, un pequeño error ha echado por tierra, paradójicamente, el deseo de llevarse este premio. Y es que ha afirmado que la respuesta era una “fuente” cuando, en realidad, se trata de un “pozo”. Ahora bien, la concursante sigue a la cabeza de la clasificación por el momento.

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