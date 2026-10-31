Miriam tira de estrategia y se lleva su primera ola de 7.100 euros: “¡No voy a ir derrochando!”

En La ruleta de la suerte noche, la suerte es paradójicamente solo uno de los muchos elementos que influyen en los buenos resultados. Miriam lo acaba de demostrar en su tirada que, si bien afortunadamente la ha llevado a buenas casillas y ha tenido tino con las consonantes, no habría sido tan celebrada de no ser por su buena estrategia.

Y es que en su primer lanzamiento ha ido a parar nada menos que al gajo especial de La ruleta de la suerte noche. Ahí, en lugar de pedir Todas las vocales, ha apostado por el deseo de los 1.000€, multiplicándolos por cuatro pedir la N. A partir de ahí, el camino ya se le ha hecho más llevadero.

Cayendo en otra casilla de 1.000€ para volver a multiplicarla por cuatro con la C, la concursante se ha visto en confianza como para resolver. Es más, ante la propuesta de Jorge Fernández de comprar otra vocal, ha sido clara: “¡No voy a ir derrochando!”.

Dicho y hecho: Miriam ha leído a la perfección el panel y se ha llevado su primera ola de 7.100€. Nada mal para estar todavía al principio del programa. ¡Dale play al vídeo para ver este panel de nuevo!