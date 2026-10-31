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¡Tenía los 100.000 euros! El Panel Final deja a Miriam sin el gran premio de La ruleta de la suerte noche

Miriam ha arrasado en la fase normal del programa; sin embargo, en el último momento, ha perdido la oportunidad más grande que se le podía llegar a presentar.

El Panel Final deja a Miriam sin el gran premio de La ruleta de la suerte noche

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Llegar a la Gran Final es una tarea arduamente complicada que Miriam ha superado con solvencia. No obstante, las letras que ha ofrecido el programa no han iluminado muchos huecos del panel. Algo que ha cambiado parcialmente cuando la concursante ha dado las suyas.

Aún así, Miriam no lo tenía nada fácil. Tenía que dar con tres sinónimos y el tiempo corría. “Factible”, ha acertado en primer lugar para, poco después, decir “realizable”; sin embargo, el último de todos se le ha atragantado y ha hecho que acceder al premio final no fuera “viable”.

Una triste noticia que se ha clavado como un puñal en el corazón tanto de Jorge Fernández como de Laura Moure. ¡Había cogido el sobre de los 100.000€! De haberlo conseguido, la locura se habría desatado como pocas veces en el plató. Pero no ha tenido este empujón final de suerte, quedándose, eso sí, con los 43.862€ que ya había acumulado.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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