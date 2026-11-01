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A las 22.00 horas

Los coaches se enfrentan a sus decisiones más complicadas en la segunda noche de Batallas de La Voz

Tras una primera noche de Batallas, los coaches aún tienen que decidir qué talents de sus equipos avanzan a la siguiente fase.

Los coaches se enfrentan a sus decisiones más complicadas en la segunda noche de Batallas de La Voz

Los coaches se enfrentan a sus decisiones más complicadas en la segunda noche de Batallas de La Voz

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Julián López
Julián López
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La primera noche de Batallas de La Voz nos ha dejado grandes actuaciones protagonizadas por parejas de talents. Todos han demostrado su nivel, logrando que sus coaches tuvieran serios problemas a la hora de decidir.

Kika y Rubén, por ejemplo, lograron que Lola Índigo llorase tras su Batalla, protagonizando un espectáculo a la altura de esta edición de La Voz.

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El próximo viernes, la emoción está servida con la segunda noche de Batallas. Los coaches no se salvan de decidir qué talent avanza tras cada Batalla. Y, además, ¡tienen todos disponibles su robo!

No te pierdas, el próximo viernes a las 22.00 horas, la segunda noche de Batallas de La Voz. ¡También puedes adelantarte a la emisión en atresplayer!

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