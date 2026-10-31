MEJORES MOMENTOS |
Miriam se lleva un Bote espectacular y se convierte en la gran ganadora de la noche
El Panel con Bote puede dar premios realmente locos y Miriam ha aprovechado la oportunidad para rematar una noche inolvidable.
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Antes de llegar al Panel con Bote, Miriam ya se postulaba como la gran vencedora de la velada. Si bien es cierto que en este punto todo puede cambiar y llevar a cualquiera de los concursantes a la Gran Final, la suerte se ha vuelto a poner de su lado para dejarle el Bote a una sola tirada de distancia.
Sus compañeros bien han intentado llegar a la codiciada casilla dorada. Sin embargo, la fortuna no los ha bendecido y el turno ha vuelto a Miriam (que ya tenía 2.500€ en su marcador) para volver a demostrar la buena puntería que tiene.
En un solo lanzamiento, se ha plantado en el gajo del Bote. Ha respirado hondo y ha resuelto el panel para sumar 17.225€ a su marcador total, quedándose con nada menos que 43.862€. ¡Y todavía le queda la Gran Final!
En el vídeo de arriba puedes ver este momentazo, celebrando junto a la concursante esta gran jugada de miles de euros.
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