Miriam se lleva un Bote espectacular y se convierte en la gran ganadora de la noche

Antes de llegar al Panel con Bote, Miriam ya se postulaba como la gran vencedora de la velada. Si bien es cierto que en este punto todo puede cambiar y llevar a cualquiera de los concursantes a la Gran Final, la suerte se ha vuelto a poner de su lado para dejarle el Bote a una sola tirada de distancia.

Sus compañeros bien han intentado llegar a la codiciada casilla dorada. Sin embargo, la fortuna no los ha bendecido y el turno ha vuelto a Miriam (que ya tenía 2.500€ en su marcador) para volver a demostrar la buena puntería que tiene.

En un solo lanzamiento, se ha plantado en el gajo del Bote. Ha respirado hondo y ha resuelto el panel para sumar 17.225€ a su marcador total, quedándose con nada menos que 43.862€. ¡Y todavía le queda la Gran Final!

En el vídeo de arriba puedes ver este momentazo, celebrando junto a la concursante esta gran jugada de miles de euros.