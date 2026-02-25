Hablamos con el propietario de la casa que la hija de Marisa Porcel se niega a abandonar: "No esperábamos estas artimañas"

La actriz Paloma Porcel, hija de la conocida Marisa Porcel, continúa viviendo en el domicilio familiar que pertenecía a su madre en Las Rozas, pese a que la vivienda fue embargada y subastada en 2024 por una deuda millonaria.

La casa fue adquirida en la puja pública por un empresario, Manuel, por 700.000 euros. Sin embargo, más de un año después, el nuevo propietario asegura que no ha podido entrar a vivir porque Paloma Porcel se niega a marcharse.

Según su versión, tras intentar negociar una salida amistosa, incluyendo asumir gastos y ofrecer una compensación económica, la actriz y su entorno habrían reclamado 300.000 euros para abandonar una propiedad que, sostienen, supera el millón de euros de valor.

"La pareja de Paloma me pidió 300.000 euros para dejar una casa en la que están viviendo ilegalmente", desvela el propietario, "ellos dicen que tienen un contrato de alquiler por el que no pagan ni un euro y solo cubre el garaje".

Aunque el nuevo propietario era consciente de que no entraría al piso al día siguiente de comprarlo, advierte que nunca se imaginó que tendría que lidiar con esta situación: "No esperábamos las artimañas que han usado para quedarse".