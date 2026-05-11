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Colate Vallejo-Nágera acusa a Paulina Rubio de agredirle durante su matrimonio: "Nunca me había golpeado antes"

Avanza el juicio de Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio por el futuro de su hijo Nico. Un juicio en el que salen a la luz nuevos detalles de su matrimonio, como, por ejemplo, las presuntas agresiones que sufrió Colate por parte de la cantante.

Colate Vallejo-Nágera

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Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio se acercan al final del juicio que determinará el futuro de su hijo Nico. Aunque la custodia continuará siendo compartida, el menor podría irse a vivir a España con su padre si así lo cree conveniente la jueza.

Durante el juicio, Colate ha hecho alusión a la actitud violenta de Paulina Rubio, confesando que, durante su matrimonio, habría llegado a pegarle. "Nunca me había golpeado antes, para mí era algo nuevo, no supe cómo reaccionar y mi reacción fue no venir a la corte, ni llamar a la policía, simplemente me lo quedé e intenté resolverlo de forma privada", declara.

El empresario afirma que a día de hoy conserva secuelas de la agresión: una costilla rota y una cicatriz en la nariz. "No creo que tenga necesidad de sentir, con todas las pruebas que está sacando...", afirma Beatriz Cortázar. ¿Logrará Colate traer de vuelta a su hijo?

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