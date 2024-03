250 vecinos de una comunidad denuncian los abusos del administrador de la finca: "Nos sentimos secuestrados"

Fernando se encontró su coche emparedado tras un muro que levantaron en el garaje y pintaron en un solo día. "Es que esto no es normal", dicen los vecinos, que mantienen una lucha con el administrador de la comunidad, al que ya tienen incluso miedo.

Denuncian que llevan años pagando al administrador del bloque facturas desorbitadas y duplicadas. Milagros, una de las vecinas, tiene 84 años y está desesperada. "Llevamos casi 5 años sin juntas, sin presupuestos, sin nada de información y nos está pasando todos los pagos a su gusto", ha dicho.

Una situación que incluso le está afectando a la salud y, por eso, ha decidido escribir una última carta a su administrador con un objetivo claro: "Que se vaya a la puñeta".

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con los vecinos, que se han rebelado contra una situación que consideran injusta, y es que hace años que ni siquiera ven al administrador y tampoco coge el teléfono.

Ellos creen que el dinero va a algún sitio, pero no al mantenimiento del bloque. "No se ve", ha dicho, y aunque no pueden decir quién lo ha cogido, ellos saben que no se está invirtiendo en ellos.