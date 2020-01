‘TU CARA ME SUENA’ | MEJORES MOMENTOS | GALA 1

Manel Fuentes ha dado paso a una temporada más de ‘Tu cara me suena’ haciendo un anuncio inusual, advirtiendo que en el programa han escuchado a la audiencia y que esta edición cuenta con una gran novedad: “¡No tenemos jurado!”. Los aplausos no se han hecho esperar en el plató y Àngel Llàcer, Chenoa, Carlos Latre y Lolita no han tardado en aparecer y mostrar su enfado. Adelántate a la emisión del próximo programa en ATRESplayer PREMIUM.