La trayectoria de Nerea Rodríguez en 'Tu cara me suena': el resumen de todas sus actuaciones

Más información Nerea Rodríguez, segunda finalista de la octava temporada de ‘Tu cara me suena’

Nerea Rodríguez comenzó la primera gala de la octava edición de 'Tu cara me suena' con una dulce interpretación. La artista se puso en la piel de Dusty Springfield y nos enamoró cantando 'I only want to be with you'. El la segunda gala, ya con más fuerza, sacó toda su sensualidad y sorprendió a todos con su imitación de Ariana Grande y su 'God is a woman'.

En el tercer programa se transformó en Soledad Giménez para demostrar su talento cantando 'Todas las flores' de Presuntos Complicados. La concursante mantenía su nivel en una balanza entre la dulzura y la sensualidad, así que en la cuarta gala volvió derrochando fuerza imitando a Zara Larsson en 'Lush life'. El pulsador otorgó a Nerea Rodríguez la oportunidad de traer a un amigo a 'Tu cara me suena', así que en la quinta entrega nos sorprendió en el programa acompañada de su amigo Raoul Vázquez para cantar juntos el tema 'Señorita' de Camila Cabello y Shawn Mendes. ¡Inolvidable!

La primera victoria de Nerea Rodríguez en 'Tu cara me suena' fue en la sexta gala cuando realizó una transformación radical y nos sorprendió totalemente irreconocible en el escenario tras su primer cambio de sexo como Pedrito Fernández y el tema 'La de la mochila azul'.

En la séptima gala volvió a enamorarnos con una brillante actuación imitando a Meghan Trainor y su tema 'Dear future husband'. Otra diva más en el octavo programa, la concursante se convirtió en Kylie Minogue con el tema 'Step back in time', un tema con el que homenajeaba un momento vivido en 'La noche de Hermida' en el año 1993 en el especial del aniversario del 30 aniversario de Antena 3.

Nerea Rodríguez siguió inundando de magia el plató de 'Tu cara me suena', en la novena gala brilló interpretando al piano y convertida en Alicia Keys el tema 'Fallin'. En el décimo programa, la concursante contó con la ayuda especial de Natalia en el 'Training VIP' para convertirse en la artista con el tema 'Vas a volverme loca'.

Un triunfo más para la concursante en la undécima gala con su primer personaje animado. Nerea Rodríguez conmovió a todo el público con su mágica imitación de Elsa, de 'Frozen', interpretando 'Into the frozen'. ¡Maravilloso!

Más mujeres a la lista de la concursante, Nerea Rodríguez vuelve a impresionarnos con su bonita voz en la duodécima entrega de 'Tu cara me suena' imitando a Nena Daconte y el tema 'En qué estrella estará'.

En la gala 13, la concursante vuelve a alzarse con una nueva victoria al conquistar con una espectacular imitación de Rosalía cantando la canción 'Bagdad'.

Entrando en la recta final de la octava edición, Nerea Rodríguez nos sigue dejando boquiabiertos con su talentazo y se mete en la piel de Miley Cyrus con el tema 'Heart of glass' en la decimocuarta gala.

La actuación de la gala Especial Navidad en la que Nerea Rodríguez compartió escenario con Daniel Oviedo, de Gemeliers, fue una de las más bonitas de la edición. Juntos interpretaron el precioso tema 'Blue Christmas' de Elvis Presley y Martina McBride.

El decimoquinto programa hizo brillar a Nerea Rodríguez con el bonito tema 'Corre' en su imitación de Jesse & Joy. El puesto como finalista del programa se lo ganó en la gala 16 cuando interpretó al piano el tema 'What you're made of' transformada en Lucie Silvas.

Finalmente, la octava edición de 'Tu cara me suena' puso su broche final con una Gran Final inolvidable. Nerea Rodríguez consiguió el segundo puesto, coronándose Jorge González como el ganador, tras una preciosa actuación en la piel de Christina Aguilera y su tema 'Beautiful'. ¡Inolvidable!

Si quieres revivir cada una de las actuaciones de Nerea Rodríguez en la octava edición de 'Tu cara me suena' entra AQUÍ y no te pierdas ninguna de sus grandes imitaciones en el programa.