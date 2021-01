La trayectoria de Jorge González en 'Tu cara me suena': recordamos todas sus actuaciones

Más información Jorge González gana la octava edición de ‘Tu cara me suena’

Jorge González pisó el escenario de 'Tu cara me suena' por primera vez siendo invitado en la piel de Maluma con 'Felices los 4', pero en esta última temporada se convirtió en un concursante ejemplar.

El estreno del artista comenzó con una impresionante interpretación en la piel de Mahmood cantando 'Soldi'. El artista se atrevió a cantar en italiano en la primera gala y realizar una perfecta imitación que le llevó a su primer triunfo en la octava edición. ¡Un estreno insuperable!

En la segunda gala, vivió un percance que hizo aflorar las emociones del artista. Durante su actuación imitando a Miguel Poveda, se quedó sin voz al interpretar el tema 'En el último minuto'. A pesar de esta situación, puso todo su alma y talento para terminar la canción con mucho orgullo y arropado de todos sus compañeros.

Jorge González siguió demostrando su gran valía como concursante al meterse en la piel de Chayanne y mover las caderas al ritmo de 'Mariana Mambo' en la tercera gala. En el cuarto programa, doble reto para Jorge: cantar en inglés y convertirse en Mika con su aguda voz en el famoso tema 'Relax, take it easy'. En la quinta entrega, volvía a demostrar mucha actitud y mucha emoción sobre el escenario al transformarse en Bambino con su tema 'No me des guerra'.

En la sexta gala, Jorge González descubrió el poder de comunicar con los sentimientos y no utilizar la visión. Para ello, se metió en la piel de Stevie Wonder y la famosa canción 'Superstition'. El pulsador otorgó un valioso poder al concursante en el séptimo programa: traer a un amigo. En esta ocasión tan especial, contó con la ayuda de la cantante Gisela. Juntos, interpretaron '(I've had) The time of my life' como Bill Medley y Jennifer Warnes, una canción de 'Dirty Dancing', la emblemática película de los años 80. ¡Un momento inolvidable!

En la octava entrega de 'Tu cara me suena', el programa dedicaba un especial al 30 aniversario de Antena 3. Por esta razón, los concursantes homenajearon a la cadena con imitaciones sobre las series y programas más emblemáticos. Jorge González se atrevió con su primer cambio de sexo y una transformación que dejó a todo el mundo alucinado. Tanto que logró triunfar con su imitación de 'Se dice de mí' de 'Yo soy Betty, la fea'.

Ya pasada la mitad de la edición, en la novena gala, Jorge González enamoró al público con su imitación de Pablo López y el tema 'Lo saben mis zapatos'. Llegados al décimo programa, el concursante regresó al escenario con el miedo de no poder superar el idioma pero, volvió a demostrar su gran talento al imitar a Maroon 5 cantando 'Girls like you'. Y en la gala 11 sacó todo su arte en el plató y nos contagió de la 'Alegría de vivir' imitando a La barbería del sur.

Después del parón de 'Tu cara me suena' debido al coronavirus, Jorge González regresó muy emocionado y además, acompañado de un gran artista: Carlos Rivera. Los dos juntos nos mostraron su talento con el tema 'Regrésame mi corazón'.

En la decimotercera gala, pisó el escenario con más fuerza que nunca. El concursante revolucionó con un numerazo que llevaba pidiendo desde el casting: se convirtió en nada más ni nada menos que Beyoncé en 'Naughty girl'. ¡Pedazo diva!

En la gala 14, Jorge González llevó como un huracán al plató convertido en David Bisbal y su mítico 'Lloraré las penas'. En diciembre, 'Tu cara me suena' nos sorprendía con una gala Especial Navidad con la llegada de grandes invitados, Jorge González pudo rendir homenaje a Enrique Salazar acompañado de Los Chunguitos con el tema 'Me quedo contigo'.

En la recta final, en la gala 15, Jorge González se coronaba como el primer finalista tras una emotiva actuación de Lewis Capaldi con el tema 'Someone you loved'. “Se lo dedico a mi familia”, confesaba entre lágrimas. En el decimosexto programa, desprendió alegría y optimismo como Luis Miguel y 'La bikina'.

Finalmente, en la Gran Final del programa, Jorge González se dejó el alma en su última actuación para cantarle a su héroe. El concursante se dejó llevar por la emoción y tocó los corazones de todos con el tema 'Mi héroe' de Antonio Orozco. Una imitación que le llevó a coronarse como el ganador de la octava edición. ¡Enhorabuena!

Si quieres revivir cada una de las actuaciones de Jorge González en la octava edición de 'Tu cara me suena' entra AQUÍ y no te pierdas ninguna de sus grandes imitaciones en el programa.