Melody incendia el escenario de La Voz Kids junto a Triana y Evolett con 'Mujer loba'

La Gran Final de La Voz Kids ha vivido uno de sus momentos más vibrantes con la aparición de Melody. La asesora de Luis Fonsi se ha reencontrado con Triana y Evolett, las dos finalistas del coach, para interpretar 'Mujer loba' en una actuación que ha contagiado de energía a todo el plató.

Las tres artistas han demostrado una gran conexión sobre el escenario, combinando potencia vocal, actitud y una puesta en escena arrolladora. Desde los primeros segundos, el público se ha entregado a una actuación llena de fuerza que ha hecho bailar a coaches y espectadores.

Con este número musical, Melody ha vuelto a demostrar la complicidad que ha construido con las talents durante su fase. Triana y Evolett han disfrutado de un momento muy especial junto a la artista antes de afrontar las actuaciones más importantes de su paso por La Voz Kids, dejando una de las colaboraciones más explosivas de la gran final.

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