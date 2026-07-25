Mejores momentos | Gran Final
Melody incendia el escenario de La Voz Kids junto a Triana y Evolett con 'Mujer loba'
La asesora de Luis Fonsi ha regresado al escenario de La Voz Kids para cantar junto a Triana y Evolett en la gran final, regalando una actuación llena de fuerza, ritmo y complicidad.
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La Gran Final de La Voz Kids ha vivido uno de sus momentos más vibrantes con la aparición de Melody. La asesora de Luis Fonsi se ha reencontrado con Triana y Evolett, las dos finalistas del coach, para interpretar 'Mujer loba' en una actuación que ha contagiado de energía a todo el plató.
Las tres artistas han demostrado una gran conexión sobre el escenario, combinando potencia vocal, actitud y una puesta en escena arrolladora. Desde los primeros segundos, el público se ha entregado a una actuación llena de fuerza que ha hecho bailar a coaches y espectadores.
Con este número musical, Melody ha vuelto a demostrar la complicidad que ha construido con las talents durante su fase. Triana y Evolett han disfrutado de un momento muy especial junto a la artista antes de afrontar las actuaciones más importantes de su paso por La Voz Kids, dejando una de las colaboraciones más explosivas de la gran final.
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