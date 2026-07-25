Mejores momentos | Gran Final
Pablo López canta con todos los ganadores de La Voz Kids en una actuación histórica
El artista malagueño se sube al escenario para arrancar la última gala de La Voz Kids con una sorpresa histórica que emociona al público y a los coaches.
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La gran final de La Voz Kids ha arrancado con una de las actuaciones más especiales que se recuerdan en la historia del programa. Pablo López ha sorprendido al público y a los coaches al subirse al escenario para interpretar ‘Como soy' acompañado por todos los ganadores de las distintas ediciones del formato, en un emotivo homenaje al legado de La Voz Kids.
Uno a uno, los vencedores han ido apareciendo sobre el escenario para unirse al cantante malagueño.
Desde el ganador más reciente hasta el primero de la historia del programa, nombres como María Parrado, Melani, Rubén Franco, Lucas y el resto de los ganadores han vuelto al plató donde comenzó su sueño, regalando una actuación cargada de emoción y simbolismo.
Con esta inesperada reunión, La Voz Kids ha dado el pistoletazo de salida a su gran final por todo lo alto. Un momento histórico que ha reunido a las voces que marcaron cada edición del programa y que ha servido para celebrar el talento que ha pasado por el escenario antes de conocer al nuevo ganador de La Voz Kids. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!
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