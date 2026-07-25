Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Gran Final

Pablo López canta con todos los ganadores de La Voz Kids en una actuación histórica

El artista malagueño se sube al escenario para arrancar la última gala de La Voz Kids con una sorpresa histórica que emociona al público y a los coaches.

Pablo López en La Voz Kids

Pablo López canta con todos los ganadores de La Voz Kids en una actuación histórica

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

La gran final de La Voz Kids ha arrancado con una de las actuaciones más especiales que se recuerdan en la historia del programa. Pablo López ha sorprendido al público y a los coaches al subirse al escenario para interpretar ‘Como soy' acompañado por todos los ganadores de las distintas ediciones del formato, en un emotivo homenaje al legado de La Voz Kids.

Uno a uno, los vencedores han ido apareciendo sobre el escenario para unirse al cantante malagueño.

Desde el ganador más reciente hasta el primero de la historia del programa, nombres como María Parrado, Melani, Rubén Franco, Lucas y el resto de los ganadores han vuelto al plató donde comenzó su sueño, regalando una actuación cargada de emoción y simbolismo.

Con esta inesperada reunión, La Voz Kids ha dado el pistoletazo de salida a su gran final por todo lo alto. Un momento histórico que ha reunido a las voces que marcaron cada edición del programa y que ha servido para celebrar el talento que ha pasado por el escenario antes de conocer al nuevo ganador de La Voz Kids. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La Voz Kids

Publicidad

Programas

Pablo López en La Voz Kids

Pablo López canta con todos los ganadores de La Voz Kids en una actuación histórica

La Voz Kids 2026

Sigue en directo la Gran Final de La Voz Kids: ¿Quién será el ganador de 2026?

Antonio Orozco, Ana Mena, Luis Fonsi y Edurne en La Voz Kids

Así arranca la gran final de La Voz Kids: ocho talents buscan alzarse con la victoria

Boticaria
En directo

Boticaria García revela los productos cotidianos que también caducan

Javier se la juega en AlaZ para empatar con David... ¡y llegar a su programa 100 en Pasapalabra!
Balance

A punto de hacer historia en Pasapalabra: los momentos de más infarto en AlaZ durante su primer mes

Ana Mena y Eva González en La Voz Kids
Mejores momentos | Semifinal

La reacción de Ana Mena al entrar en el Paseo de la Fama de La Voz Kids: “Es un regalo”

El Paseo de la Fama de La Voz Kids acaba de recibir a otra gran estrella: la mismísima Ana Mena. La emoción de la coach se ha hecho visible desde el primer momento.

¿Quién ganará La Voz Kids? Los coaches hacen sus apuestas
CONTENIDO EXCLUSIVO

¿Quién ganará La Voz Kids? Los coaches hacen sus apuestas antes de la Final

Con un pie puesto ya en la Gran Final, los coaches se han mojado con los finalistas de sus compañeros.

El divertido juego de Joseba Arguiñano para Pablo López

El divertido juego de Joseba Arguiñano para Pablo López: “¿Eres capaz de acertar la canción?

Griso

Nacho Gay y Pilar Vidal invitados a la boda de Susanna Griso, desvelan los primeros detalles

La Voz Kids

Así hemos vivido la Semifinal de La Voz Kids: Invitados especiales, magia en el escenario y pura emoción

Publicidad