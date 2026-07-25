Así arranca la gran final de La Voz Kids: ocho talents buscan alzarse con la victoria

Ha llegado la noche decisiva. Después de semanas de Audiciones a ciegas, Asaltos y una emocionante Semifinal, La Voz Kids celebra su Gran Final con ocho talents dispuestos a darlo todo sobre el escenario para conquistar al público y hacerse con la victoria. El nivel está más alto que nunca y cualquier actuación puede marcar la diferencia.

Los cuatro coaches llegan a esta última cita con dos representantes en sus equipos y con la emoción a flor de piel: "Va a ser una final muy fuerte", asegura Edurne antes de que comience la gala.

Para Ana Mena, además, esta noche tiene un significado especial al tratarse de su primera final en el programa, mientras que Antonio Orozco resume el sentimiento de todos con una reflexión: "La Voz Kids es una experiencia incomparable a todo".

Luis Fonsi buscará el triunfo con Triana y Evolett; Antonio Orozco confiará en Eduardo y Leire; Ana Mena pondrá sus esperanzas en Marco y Erick; y Edurne luchará por la victoria junto a Martina y Mía.

Ocho voces extraordinarias, cuatro equipos y un único objetivo: convertirse en el ganador de La Voz Kids 2026.

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