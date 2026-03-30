El reto de Jesulín de Ubrique en Tu cara me suena 13: “Quiero sorprenderme a mí mismo”

Jesulín de Ubrique es uno de los nueve concursantes de esta decimotercera edición de Tu cara me suena. Después de su paso por El Desafío hace unos años, el gaditano vuelve a un programa de la cadena dispuesto a darlo todo.

“Espero ir evolucionando e ir sorprendiendo poco a poco”, nos ha adelantado Jesulín. A pesar de no ser cantante profesional, se está preparando para hacer las imitaciones lo mejor posible: “El reto que me he propuesto es superarme a mí mismo”.

A Jesulín le gustan las baladas, la música de los 80 y los 90, por eso le gustaría que le saliesen artistas de esa época en el pulsador. A los números de baile le teme, pero ha venido al programa dispuesto a aprender y a superarse.

Jesulín también nos ha confesado que Bertín Osborne, concursante de la anterior edición le ha dado algún que otro consejo para afrontar esta experiencia. ¡Escucha todo lo que nos ha contado dándole al play al vídeo de arriba!