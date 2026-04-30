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Así descubrió Leonor Lavado que quería ser actriz: "Tenía 6 años y para mí fue una revelación"

La cómica se pone serie para recordar la primera vez que se subió a un escenario y confesar qué artista le ha marcado desde que era pequeña.

Así descubrió Leonor Lavado que quería ser actriz: "Tenía 6 años y para mí fue una revelación"

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Alberto Mendo
Publicado:

En Tu cara me suena 13, las risas están aseguradas con el talento cómico de Leonor Lavado. La actriz se encarga de dar su toque de humor a esta edición, aunque tras las cámaras saca también su lado más tranquilo y serio para revelar algunos secretos muy personales.

Leonor recuerda la primera vez que se subió a un escenario: "Tenía 6 años y para mí fue una revelación". Fue en una función escolar que marcó su vida para siempre. "Me di cuenta de que quería ser actriz", afirma.

En la música, hay un artista que siempre ha marcado a Leonor: Leonard Cohen. "Conecto con su música, con la forma en la que él canta, tiene una espiritualidad que me llega mucho", asegura. Además, la actriz también cuenta otro recuerdo personal: su primer disfraz. ¡Dale al play y descubre todos los detalles!

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