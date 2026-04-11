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“Es un regalo que estés aquí”: la actitud positiva de Jesulín sorprende al jurado en el arranque de Tu cara me suena

Àngel Llàcer ha querido resaltar lo divertido y entregado que es el andaluz y le ha dado la bienvenida a esta nueva edición.

“Es un regalo que estés aquí”: la actitud positiva de Jesulín sorprende al jurado en el arranque de Tu cara me suena

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Patri Bea
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Jesulín de Ubrique ha dejado claro en su debut en Tu cara me suena que viene dispuesto a ponerse a prueba y a sorprender a los espectadores. El andaluz se lo ha pasado en grande imitando a Melendi con ‘Caminando por la vida’ y esa alegría se la ha transmitido a los miembros del jurado.

“Yo te agradezco que estés aquí. Es un regalo porque tú eres una persona atrevida, divertida, que no tiene obstáculos y que tiene ganas de probar cosas nuevas”, ha querido recalcar Àngel Llàcer después de ver la actuación de Jesulín de Ubrique.

“¡Este programa es para ti y se nota”, ha añadido el presidente del jurado, convencido de que Jesulín nos regalará grandes actuaciones en esta decimotercera edición de Tu cara me suena. ¡Escucha todo lo que Llàcer le ha dicho dándole al play al vídeo de arriba!

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