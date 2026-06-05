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Gala 8 | Actuación

¡La nueva estrella de Tu cara me suena tiene cuatro patas! Cristina Castaño imita a Cher junto a su perra Sally

La gallega ha sido la encargada de inaugurar la casilla de ‘Trae a tu mascota’ en el programa y Sally ha enamorado al público con su carisma.

¡La nueva estrella de Tu cara me suena tiene cuatro patas! Cristina Castaño imita a Cher junto a su perra Sally

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Patri Bea
Publicado:

Cristina Castaño protagonizó una actuación muy emotiva en la pasada gala de Tu cara me suena. La actriz interpretó una canción en gallego para imitar a Dulce Pontes y lanzó un emotivo mensaje a su tierra y a sus antepasados.

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El gallego vuelve a Tu cara me suena: Cristina Castaño emociona cantando ‘Lela’ de Dulce Pontes

Cristina ha sido la encargada de inaugurar una nueva casilla del pulsador en Tu cara me suena después de robarle el ‘Trae a tu mascota’ a Paula Koops la semana pasada. Acompañada de su perra Sally, la actriz ha probado suerte convertida en Cher.

Las dos estrellas de la noche han conseguido conquistarnos desde el inicio de la canción con ‘Dov’è l’amore’, derrochando carisma y sensualidad. De hecho, la actriz hasta se ha besado con uno de los bailarines. ¿Qué pensará Chenoa de esto?

Sally, por su parte, ha sido la mejor acompañante posible de Cristina Castaño y nos ha dejado con ganas de que se quede toda la edición. ¡Revive su actuación única dándole al play al vídeo de arriba!

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