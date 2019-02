Mimi se meterá en la piel de Lady Gaga como gran reto para la final de 'Tu cara me suena'. La artista estadounidense es una de las más imitadas a lo largo de todo el concurso y concursantes como Angy Fernández o Roko también le han dado vida. En definitiva, es una actuación de ganadora, ¿conseguirá Mimi alzarse con el concurso? ¡Revive todas las imitaciones y vota en nuestra encuesta!

Soraya Arnelas nos enamorará con 'Never enough' de El Gran Showman, una actuación de musical con la que seguro nos enamorará. En 'Tu cara me suena' hemos revivido muchas imitaciones de musical pero hoy echamos la vista atrás para recordar a Roko, Xuso Jones, Miki Nadal y Llum Barrera con 'Hairspray'.

Para la gran final, Jordi Coll se transformará en Bon Jovi. Lorena Gómez, Pablo López y Julio José se han metido en la piel del cantante estadounidense para dejarnos un momentazo inolvidable. ¡Recordamos la actuación de Lorena!

María Villalón viene dispuesta a emocionarnos en la final del programa al transformarse en Pasión Vega. Roko, en su edición, también le dio vida con el tema 'María se bebe las calles'. ¿Conseguirá María conquistarnos y hacerse con la séptima edición del programa?

Carlos Baute imitará por primera vez a un artista nacional en 'Tu cara me suena'. Ha elegido a Manolo Escobar para la gran final y vendrá dispuesto a emocionarnos como tantas veces lo ha hecho. José Manuel Soto y Santiago Segura ya imitaron al cantante.