El nirvana de Alfred García como Antony and The Johnsons con ‘Hope there’s someone’

La apuesta final de Alfred García para ganar ‘Tu cara me suena 10’ ha sido fiel a su estilo durante toda la temporada: ha hecho un hueco a la música más independiente para imitar a Antony and The Johnsons con una canción tan delicada y conmovedora como ‘Hope there’s someone’. Sin duda, este número ha sido todo un privilegio, además de una demostración de sensibilidad y talento.

Para empezar, ha sido todo un regalo a la propia música. El concursante ha actuado con voz y piano en directo, al igual que los dos instrumentos que le han acompañado en esta puesta en escena tan intimista: un violín y un violonchelo. La suma de todo ha sido un número mágico y especial.

De hecho, Alfred ha transportado al público a una especie de nirvana, donde él mismo ha estado, con esta interpretación casi llorada pero contenida hasta el límite. La forma en la que se ha metido en el papel, con todos los sentidos, ha dejado a todos atónitos. ¡No te pierdas en el vídeo esta impresionante actuación!

Alfred ha sido el último de los finalistas en actuar, y todos lo han hecho con un propósito unánime: emocionar. Jadel también ha sabido muy bien cómo tocar el corazón del público al imitar a Carlos Rivera con ‘Recuérdame’, de la película ‘Coco’.

