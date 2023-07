Así queda el ranking final de ‘Tu cara me suena 10’: Miriam Rodríguez gana, con Andrea Guasch subcampeona y Merche, tercera

La décima temporada de ‘Tu cara me suena’ ya tiene campeona: ¡Miriam Rodríguez se ha impuesto en una Gala Final ajustadísima! Por sólo un punto, se ha impuesto a Andrea Guasch, que ha quedado segunda. Merche, tercera en la clasificación general, ha completado un podio histórico en cuanto que es el primero completamente femenino en la historia del programa. Jadel se ha hecho con el cuarto puesto mientras que Alfred García ha sido quinto.

El público del plató ha decidido la victoria en esta edición, muy ajustada puesto que Miriam ha ganado con el 35% de los votos y Merche, tercera, ha obtenido el 31%. Ha sido uno de los resultados más ajustados que se recuerdan, especialmente entre la triunfadora de la temporada y la subcampeona, apoyada por un 34%. Las dos se han fundido en un emotivo abrazo mientras empezaba a caer el confeti en honor de la concursante gallega.

Por su parte, Merche se lleva mucho más que el cariño del público, que ha podido descubrir hasta qué punto es una gran artista. “Ha sido el regalo más bonito de estos últimos años, me lo he pasado de miedo, he conocido gente maravillosa… ¡Y viva ‘Tu cara me suena’!”, ha celebrado. ¡Descubre en el vídeo cómo ha quedado la clasificación general!