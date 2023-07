Miriam Rodríguez abandera el histórico podio femenino en la gran Final de ‘Tu cara me suena 10’

La Gala Final de ‘Tu cara me suena 10’ será recordada por dos claves: la noche de los pañuelos y… ¡la victoria de Miriam Rodríguez! La concursante gallega se ha proclamado campeona de una de las ediciones más disputadas y de mayor talento en la historia del programa. Además, con los votos del público presente en el plató, el podio ha sido insólito: ocupado sólo por mujeres, con Andrea Guasch en segunda posición y con Merche en la tercera. Los otros dos finalistas, Jadel y Alfred García, han quedado cuarto y quinto, respectivamente.

El final de la gala resume perfectamente la suma de emociones que se han vivido. Miriam ha vuelto a sentarse al piano para imitar a Lady Gaga, la imitación que la ha convertido en ganadora, pero ahora rodeándose de todos sus compañeros. ¡Hasta Susi Caramelo se ha atrevido a arrebatarla unos segundos el micrófono para demostrar que tiene buena voz!

Pero esta anécdota no ha eclipsado a la protagonista, una Miriam que ya era un diamante y termina su paso por ‘Tu cara me suena’ convertida en una diva. De Christina Aguilera a Adele pasando por Jennifer López, hasta llegar a este número tan desgarrador como conmovedor. Tratando de contener las lágrimas, la concursante ha tocado las últimas notas mientras se despedía entregando a todos su corazón: “Os quiero a todos muchísimo”.

Si hay que hablar de descubrimientos, el otro nombre propio de esta edición es el de Andrea Guasch. Subcampeona en la clasificación pero igualmente ganadora por todo lo que ha demostrado: el talento de una estrella. Su ‘Chanelazo’ dejó a todos boquiabiertos ya en la primera gala, y ha mantenido su nivel hasta la última con una Beyoncé que ha representado la esencia del programa: el espectáculo.

Completando el podio, Merche ha demostrado hasta qué punto es artista. Con una voz prodigiosa, ha demostrado, a todos y a sí misma, su versatilidad a través de todo tipo de imitaciones. Imitando a Natalia Jiménez y cantando ‘Creo en mí’, se ha reivindicado y ha dejado a todos una valiosa lección de autoestima.

La noche ha ido de mensajes a través de las canciones. Por eso, Jadel ha pedido ‘Recuérdame’ como Carlos Rivera… ¡y con el artista mejicano presente en el plató! El concursante ha llegado al corazón con la conmovedora canción de la película ‘Coco’, dejando alucinado al imitado. Inolvidable es su paso por ‘Tu cara me suena’ al igual que la huella que deja Alfred García. Apostando de nuevo por la música independiente, se ha metido en el papel de Antony and The Johnsons con ‘Hope there’s someone’. El nirvana es la magia de una actuación así.

Ha habido mucha emotividad en las imitaciones de los finalistas, mientras que el resto de concursantes ha optado por números más festivos. Anne Igartiburu ha proclamado el estado de ‘Felicità’ junto con Mar Flores en su imitación de Al Bano y Romina. Susi Caramelo y Agustín Jiménez se han unido para la puesta en escena más divertida de la noche, como Omar Montes y Bad Gyal con ‘Alocao’. Y Josie se ha permitido una última fantasía: vestido como María Antonieta, ha representado ‘Vogue’ de Madonna.

La Gala Final ha tenido invitados a la altura del gran evento. Carlos Rivera ha sido espectador de la imitación de Jadel pero después ha actuado para presentar su single ‘Alguien me espera en Madrid’, incluido en su disco titulado ‘Sincerándome’. Su energía y su sonrisa han iluminado al plató.

Está sonando fuerte este temazo al igual que la canción con la que Vicco se presentó al Benidorm Fest y con la que ha puesto a bailar al público de ‘Tu cara me suena’. Ella ha sido el original y la copia ha sido Gisela, en un dueto musical fascinante. Su ‘Nochentera’ ha llenado de purpurina y fiesta el plató.

Aún quedaba por salir el confeti reservado para la campeona de la noche y de la décima temporada. Miriam coge el testigo de Agoney como campeona de una edición que ha sido estelar, de principio a fin, y muy competida. Andrea, Merche, Jadel y Alfred forman un quinteto finalista inolvidable, como la familia que han creado junto a Josie, Anne, Susi y Agustín. ¡Oro puro!