La lista de los 10 ganadores de la historia de Tu cara me suena: ¡revive sus actuaciones de la Gala Final!

Angy Fernández

Fue la primera ganadora de Tu cara me suena: Angy Fernández. La actriz demostró durante toda la edición que es capaz de interpretar lo que le pongan. En la Final, sacó su lado más sexy y pervertido para meterse en la piel de Christina Aguilera interpretando Lady Marmalade.

Roko

Muchos han la coronan como la concursante más camaleónica en la historia de Tu cara me suena. Roko venció en la segunda temporada y queda en el recuerdo su icónica imitación de Shirley Bassey cantando Goldfinger. Simplemente, espectacular.

Edurne

La tercera estrella que dejó huella en Tu cara me suena fue Edurne. En la Final, se metió en la piel de Christina Aguilera con su canción Hurt. Sin duda, fue un broche de oro con una actuación que puso a todos la piel de gallina.

Ruth Lorenzo

Tu cara me suena se acostumbró a ir de diva en diva... porque en la cuarta edición coronó a Ruth Lorenzo. Al ver la actuación de la final, aún puede sentirse cómo emocionó al público cantando como Jennifer Hudson el tema And I am telling you I'm not going.

Blas Cantó

A la quinta, Blas Cantó consiguió romper la hegemonía femenina en Tu cara me suena. Su versatilidad durante toda la temporada le encumbró entre jurado y público, hasta llegar a una Final en la que interpretó la versión de ¿Y cómo es él? en la piel de Marc Anthony. ¡Magnífico!

Miquel Fernández

En la sexta temporada, Miquel Fernández realizó imitaciones tan espectaculares que terminó arrasando. Se convirtió en campeón imitando en la Final a Pablo López con su éxito ¡Fuera!, aunque para los seguidores del programa siempre estará dentro de Tu cara me suena. ¡Una actuación desgarradora!

María Villalón

Muy ajustada fue la Final de la séptima temporada, que proclamó vencedora a María Villalón. La cantante conmovió al público como Pasión Vega y sus Ojos verdes. Fue una imitación tan bonita y perfecta que puso en pie a todo el plató. ¡Olé, olé y olé!

Jorge González

Durante toda la octava edición, Jorge González hizo imitaciones con grandes puestas en escena pero en la Gran Final apostó por la sencilla emoción de Antonio Orozco con Mi héroe... y terminó de ganarse definitivamente el corazón de público y jurado. ¡Qué fuerza tan impresionante sobre el escenario!

Agoney

Agoney, gala tras gala, fue conquistando con sus dotes para la imitación... hasta silenciar el plató en la final como Dimash con S.O.S. d’un terrien détresse. Erizó la piel a todos los presentes... y también queda en la retina el beso con el que celebró su triunfo en la octava edición.

Miriam Rodríguez

En una de las ediciones más reñidas, Miriam Rodríguez estuvo de 10 para convertirse en la décima campeona de Tu cara me suena. La reacción fue unánime: ha nacido una estrella, especialmente tras conquistar a todos como Lady Gaga con Always remember us this way.

Los nuevos y los futuros concursantes tienen en estas diez estrellas el mejor ejemplo de cómo convertirse en ganador de Tu cara me suena. ¡Qué siga el espectáculo!