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¡Más espectacular que nunca! Este viernes, nuevo programa de Tu cara me suena

El programa en el que talento, show e imitaciones van de la mano regresa este viernes con una nueva y apasionante gala.

¡Más espectacular que nunca! Este viernes, nuevo programa de Tu cara me suena

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Tu cara me suena regresa este viernes a Antena 3 con una nueva gala que promete mantener por todo lo alto el listón de esta edición. El pulsador ha vuelto a hacer de las suyas y los concursantes se enfrentan a un nuevo listado de imitaciones que les obligará a dar el máximo.

La exigencia del formato no da tregua y los participantes saltarán al escenario con los deberes hechos tras una intensa semana de ensayos en la academia. El jurado no lo tendrá nada fácil para repartir sus puntuaciones en una entrega donde se combinarán retos vocales de un nivel milimétrico con los habituales momentos de comedia y complicidad que lidera Manel Fuentes.

El entretenimiento con mayúsculas vuelve a ser el plan principal para arrancar el fin de semana. ¡Te esperamos este viernes a las 22:00 horas en Antena 3!

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