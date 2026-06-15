¡Escudo tropical! Marron le demuestra a Pablo Chiapella y J.J Vaquero la eficacia de la piel de piña al calor

Pablo Chiapella y J.J Vaquero nos han dejado momentos muy divertidos hoy en el plató de El Hormiguero. El actor y el cómico han tenido una entrevista muy distendida con Pablo Motos en la que no ha faltado el humor, ni por supuesto, los chistes.

El equipo de ciencia del programa nos ha mostrado una curiosidad desconocida por la mayoría, la resistencia de la piel de piña al calor. Este alimento tropical no tiene una piel ignífuga, pero puede actuar como barrera térmica temporalmente gracias a todas las fibras que acumulan el agua y los jugos.

Para demostrar la efectividad de la misma, Marron se ha puesto un escudo de piel de piña en el brazo con un soplete apuntando directamente a centímetros de él. ¡Dale al play al vídeo de arriba para no perderte este momento!

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