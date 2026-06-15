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Revive la entrevista completa a Pablo Chiapella y JJ Vaquero en El Hormiguero

El actor y el humorista han sido los protagonistas de una noche marcada por las risas.

Revive la entrevista completa a Pablo Chiapella y JJ Vaquero en El Hormiguero

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Pablo Chiapella y JJ Vaquero han pisado juntos el plató de El Hormiguero con su característico sentido del humor. Su charla ha dejado una sucesión de ocurrencias, historias y carcajadas que han conquistado al público.

Antes de comenzar con la entrevista, Pablo Motos ha aprovechado que contaba con la visita de PabloChiapella para hacerle entrega de la tarjeta que le acredita como invitado platino tras haber estado 10 veces en el plató.

Tras esto, el propio intérprete ha contado cómo fue el robo que le dejó "en bolas". En una playa prácticamente vacía decidió bañarse desnudo y cuando salió del agua... ¡le habían robado toda la ropa!

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