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Mejores momentos | 15 de junio

La bonita reflexión de María Esteve sobre Pasapalabra: “Estoy muy feliz de estar aquí”

La actriz ha roto una lanza a favor de la labor pedagógica que cumple el programa.

La bonita reflexión de María Esteve sobre Pasapalabra

La bonita reflexión de María Esteve sobre Pasapalabra: “Estoy muy feliz de estar aquí”

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Roberto Leal se ha mostrado emocionado de volver a contar con la visita de María Esteve. De hecho, antes de comenzar el programa, el presentador ha dicho que está seguro de que los invitados van a brindar a los espectadores tres tardes inolvidables.

Durante el turno de presentaciones, Roberto ha querido dar la bienvenida, después de mucho tiempo, a María Esteve. La actriz se ha mostrado emocionada de volver al plató y ha hecho una bonita reflexión sobre la labor pedagógica del programa.

La invitada ha dicho que Pasapalabra es fundamental en estos tiempos porque es un programa en el que “se dicen las palabras enteras”. “Estoy feliz de estar aquí”, ha afirmado antes incluso de comenzar a jugar. ¡Imperdible!

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