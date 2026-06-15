¡Pablo Chiapella entra en el Club Platino! Repasa sus mejores momentos en El Hormiguero

La visita conjunta de Pablo Chiapella y JJ Vaquero a El Hormiguero ha estado marcada por la complicidad y la espontaneidad. Entre bromas y confidencias, han demostrado la química que comparten sobre el escenario y frente a las cámaras.

Antes de comenzar con la entrevista, Pablo Motos ha querido hacerle entrega al actor de la tarjeta que le acredita como invitado platino después de haber estado en el plató hasta en diez ocasiones.

Pese a que el día en el que iba a recibir el galardón no pudo acudir al programa porque estaba enfermo, el presentador le ha dado el regalo y ha mostrado el vídeo recopilatorio de todas y cada una de sus visitas.

Sobre él:

Pablo Chiapella se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de la televisión española gracias a sus trabajos en comedia y a personajes que ya forman parte de la cultura popular.

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