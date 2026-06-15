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El Rosco | 15 de junio

Javier firma un Rosco casi perfecto y pone a David contra las cuerdas… ¿Conseguirá el empate?

El más veterano de los concursantes le ha puesto las cosas muy complicadas a su rival durante todo el enfrentamiento.

Javier firma un Rosco casi perfecto y pone a David contra las cuerdas

Javier firma un Rosco casi perfecto y pone a David contra las cuerdas… ¿Conseguirá el empate?

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Javier y David están siendo los protagonistas de una rivalidad histórica en Pasapalabra. Cerca de los 60 enfrentamientos directos, los concursantes están cada vez más cerca de un bote que no hace más que crecer.

En esta ocasión, con una cantidad de segundos similar y un duelo de lo más ajustado, ninguno parecía querer despegarse de su contrincante. Cuando uno hacía una buena tirada, el otro respondía con otra gran racha y cuando ambos contaban con 20 aciertos han optado por tantearse.

Después de pasar palabra en varias ocasiones, Javier, con menos tiempo que su rival, ha decidido poner una marcha más y hacer un sprint final cerrando su rosco con 23 palabras en color verde, sin fallos y obligando a David a responder correctamente al menos a tres cuestiones más si quería esquivar la Silla Azul. ¿Lo habrá conseguido? ¡Descúbrelo!

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