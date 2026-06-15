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Un robo a Pablo Chiapella le deja completamente "en bolas" en Formentera

El actor ha venido a El Hormiguero hoy junto con J.J Vaquero a contarnos cómo ha sido su experiencia grabando su nueva serie, pero siempre hay hueco para algo más.

Un robo a Pablo Chiapella le deja completamente "en bolas" en Formentera

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Ismael Jiménez
Publicado:

Pablo Chiapella y J.J Vaquero han venido al programa a contarnos las mejores anécdotas de las grabaciones de la nueva serie que vienen a presentar. Aunque a veces...las historias de las grabaciones guardan relación con historias reales.

El actor, Pablo Chiapella, nos ha contado cómo se quedó "en bolas" con su mujer en una playa de Formentera. Disfrutando con su pareja en una playa casi vacía de la isla, decidió meterse en el agua sin ropa y dejar todas sus pertenencias en la orilla confiando en que no pasaría nada.

Sin embargo, su plan no salió como él pensaba y cuando salió del agua le habían quitado toda su ropa y objetos personales dejándole completamente "desnudo" en la isla balear. Tanto fue así, que el actor se vio obligado a pedir unos pantalones a alguien que andaba por allí. ¡Dale al play para conocer los detalles de la anécdota!

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