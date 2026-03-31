María Parrado, ilusionada con participar en Tu cara me suena 13: “Soñaba con ser concursante”

María Parrado es una de las nueve concursantes de esta decimotercera edición de Tu cara me suena y afronta el reto con muchas ganas después de haber pasado por plató como invitada hasta en dos ocasiones.

“Soñaba que en algún momento de mi vida pasase a ser concursante”, nos ha confesado la cantante después de recalcar lo bien que se lo pasó en sus anteriores visitas al programa. Ahora podrá vivir la experiencia al 100% y sorprendernos semana a semana con sus imitaciones.

María cree que su punto fuerte pueden ser las baladas o los temas sentidos porque son los que la acompañan en su carrera profesional y le teme al baile porque no está tan habituada a moverse en exceso en sus números. ¿Qué tal los defenderá en Tu cara me suena?

María Parrado está abierta a que el pulsador le dé cualquier reto, ya sean hombres o mujeres porque cree que de cada artista “se puede exprimir algo”. ¡Escucha todo lo que nos ha contado al respecto dándole play al vídeo de arriba!