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María Parrado, ilusionada con participar en Tu cara me suena 13: “Soñaba con ser concursante”

La cantante vuelve con muchas ganas al programa después de sorprendernos como invitada en anteriores ediciones del formato.

María Parrado, ilusionada con participar en Tu cara me suena

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María Parrado es una de las nueve concursantes de esta decimotercera edición de Tu cara me suena y afronta el reto con muchas ganas después de haber pasado por plató como invitada hasta en dos ocasiones.

“Soñaba que en algún momento de mi vida pasase a ser concursante”, nos ha confesado la cantante después de recalcar lo bien que se lo pasó en sus anteriores visitas al programa. Ahora podrá vivir la experiencia al 100% y sorprendernos semana a semana con sus imitaciones.

María cree que su punto fuerte pueden ser las baladas o los temas sentidos porque son los que la acompañan en su carrera profesional y le teme al baile porque no está tan habituada a moverse en exceso en sus números. ¿Qué tal los defenderá en Tu cara me suena?

María Parrado está abierta a que el pulsador le dé cualquier reto, ya sean hombres o mujeres porque cree que de cada artista “se puede exprimir algo”. ¡Escucha todo lo que nos ha contado al respecto dándole play al vídeo de arriba!

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