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María Parrado, ilusionada con participar en Tu cara me suena 13: “Soñaba con ser concursante”
La cantante vuelve con muchas ganas al programa después de sorprendernos como invitada en anteriores ediciones del formato.
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María Parrado es una de las nueve concursantes de esta decimotercera edición de Tu cara me suena y afronta el reto con muchas ganas después de haber pasado por plató como invitada hasta en dos ocasiones.
“Soñaba que en algún momento de mi vida pasase a ser concursante”, nos ha confesado la cantante después de recalcar lo bien que se lo pasó en sus anteriores visitas al programa. Ahora podrá vivir la experiencia al 100% y sorprendernos semana a semana con sus imitaciones.
María cree que su punto fuerte pueden ser las baladas o los temas sentidos porque son los que la acompañan en su carrera profesional y le teme al baile porque no está tan habituada a moverse en exceso en sus números. ¿Qué tal los defenderá en Tu cara me suena?
María Parrado está abierta a que el pulsador le dé cualquier reto, ya sean hombres o mujeres porque cree que de cada artista “se puede exprimir algo”. ¡Escucha todo lo que nos ha contado al respecto dándole play al vídeo de arriba!
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