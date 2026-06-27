Manel Fuentes elogia el trabajo de Martín Savi: “Es el hombre que mejor hace de mujer”

Martín Savi ha vuelto a levantar al público con su imitación de Madonna en la undécima gala de Tu cara me suena y, después de lo que hizo hace unas semanas convertido en Adele, Manel Fuentes no ha dudado en afirmar que el argentino “es el hombre que mejor hace de mujer en este programa”.

Àngel Llàcer ha querido añadir que no ha visto a Martín Savi por ninguna parte y cada vez está más sorprendido con el trabajo del argentino en Tu cara me suena: “Tú eres muy responsable de la magia que pasa en este programa desde hace un tiempo”.

“Eres un ser maravilloso. Tu talento es interminable y no sabes a dónde puedes llegar en la vida”, ha querido añadir con cariño el presidente de la mesa del jurado. ¡Escucha su valoración completa dándole al play al vídeo de arriba!

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