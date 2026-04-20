Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El viernes a las 22:00 horas

Las lágrimas de Lolita ante una imitación: "Nunca te había visto sentir una canción como hoy"

La tercera gala de Tu cara me suena promete dejarnos momentos para la historia donde la emoción ha llegado a calar en el jurado. No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Las lágrimas de Lolita ante una imitación: "Nunca te había visto sentir una canción como hoy"

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Tu cara me suena es el programa líder y más visto de la noche del viernes. Tras el triunfo de J Kebello en la segunda gala, la tercera promete una noche llena de emociones.

"Yo te agradezco muchísimo que hayas cantado esta canción" ha dicho Àngel Llàcer ante una imitación, unas palabras que Lolita ha querido reforzar con lágrimas en los ojos, "nunca te había visto sentir una canción como hoy" ha confesado la jurado de Tu cara me suena.

Desde Sole Giménez en la piel de Edith Piaf al primer Dos en Uno protagonizado por Cristina Castaño como Ana Belén y Víctor Manuel. Una gala que promete mucho espectáculo y grandes imitaciones. No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Las bonitas palabras de Àngel Llàcer a Leonor Lavado: “Te vas a convertir en una pieza imprescindible de la edición”

Las bonitas palabras de Àngel Llàcer a Leonor Lavado: “Te vas a convertir en una pieza imprescindible de la edición”

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Las lágrimas de Lolita ante una imitación: "Nunca te había visto sentir una canción como hoy"

Las lágrimas de Lolita ante una imitación: "Nunca te había visto sentir una canción como hoy"

3_GranPremio

Lydia consigue el ‘gran premio’, valorado en 1.000€, gracias al uso del ‘me lo quedo’

Separación de Paz Vega.

Los motivos del divorcio de Paz Vega y Orson Salazar: "Esta historia me recuerda a la de Carmen Maura"

Imagen de Gabriela
Regularización inmigrantes

Gabriela, víctima de 'la estafa de la regularización': "Me pedían 50 euros y que les enviase documentación para conseguir el certificado de vulnerabilidad"

Edu Soto
A partir de las 17:00

Esta tarde, Edu Soto llenará de risas el plató de Y ahora Sonsoles

2_Manu
Mejores Momentos | 20 de abril

Los gajos de 100€ y 150€ hacen que Manu consiga un panel de 800€

El concursante del atril azul consigue superar a Lydia en la lucha por la final.

1_Lydia
Mejores Momentos | 20 de abril

Lydia se queda a 50€ de la primera ola del programa

La concursante leonesa no ha querido arriesgarse a perder los 450€ que acumulaba en su marcador.

Pudin de espárragos verdes

"¡Qué sencillo es hacer este pudin de espárragos verdes!": Karlos Arguiñano, impresionado con la receta de Joseba

Propietaria recupera su casa okupada.

Ángeles recupera su casa okupada después de 2 años sin cobrar: "Me deben 30.000 euros y destrozos que rondan los 100.000"

Arguiñano, sobre la receta de cabeza de lomo asada con hortalizas: "Vais a hacer esto en casa y querrán que montes un restaurante"

Arguiñano, sobre la receta de cabeza de lomo asada con hortalizas: "Vais a hacer esto en casa y querrán que montes un restaurante"

Publicidad