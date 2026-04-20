Las lágrimas de Lolita ante una imitación: "Nunca te había visto sentir una canción como hoy"

Tu cara me suena es el programa líder y más visto de la noche del viernes. Tras el triunfo de J Kebello en la segunda gala, la tercera promete una noche llena de emociones.

"Yo te agradezco muchísimo que hayas cantado esta canción" ha dicho Àngel Llàcer ante una imitación, unas palabras que Lolita ha querido reforzar con lágrimas en los ojos, "nunca te había visto sentir una canción como hoy" ha confesado la jurado de Tu cara me suena.

Desde Sole Giménez en la piel de Edith Piaf al primer Dos en Uno protagonizado por Cristina Castaño como Ana Belén y Víctor Manuel. Una gala que promete mucho espectáculo y grandes imitaciones. No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.