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Gala 8 | Actuación

¡Irreconocible! Jesulín de Ubrique sorprende como Daniela Romo con ‘Yo no te pido la luna’

El concursante se ha vestido de mujer por primera vez y nos ha dejado con la boca abierta con una actuación única sobre el escenario de Tu cara me suena.

¡Irreconocible! Jesulín de Ubrique sorprende como Daniela Romo con ‘Yo no te pido la luna’

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Patri Bea
Publicado:

Jesulín de Ubrique y Rafa Sánchez de La Unión protagonizaron una actuación única la semana pasada en Tu cara me suena al interpretar juntos ‘Vuelve el amor’ y derrochar complicidad sobre el escenario.

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El pulsador ha querido ponerle un reto todavía más complicado a Jesulín de Ubrique para esta octava gala de Tu cara me suena: vestirse y caracterizarse por primera vez de mujer para imitar a Daniela Romo.

Jesulín de Ubrique ha aparecido en el escenario de Tu cara me suena con una sonrisa de oreja a oreja, ya metido en el papel de la cantante mexicana para conquistarnos a todos con su versión de ‘Yo no te pido la luna’.

A pesar de haberle entrado la risa en mitad de la actuación, Jesulín de Ubrique ha puesto todo su empeño en transmitir la esencia de Daniela Romo en esta canción. ¡Revive esta imitación dándole al play al vídeo de arriba!

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