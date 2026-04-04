Ilusión, ganas y emoción: Martín Savi define Tu cara me suena como “un hermoso desafío”

Martín Savi llega a Tu cara me suena con ganas de conquistar al público con su talento. El joven cantante argentino está muy acostumbrado a desenvolverse sobre un escenario, pero no tanto a imitar las voces de otros artistas.

“La primera vez que vi el formato me emocionó”, nos confesaba Martín Savi al hablarnos de Tu cara me suena. Para él, este programa se presenta como “un hermoso desafío” en el que está dispuesto a dejarse la piel.

Con respecto a cuál cree que es su punto fuerte, Martín cree que su técnica vocal y sus estudios y quizás lo que pueda costarle un poco más es el baile. ¡Aunque cree que con clases todo se puede mejorar!

Martín Savi tiene claro qué artista quiere que le salga en el pulsador y, sin duda, sería muy interesante ver esa imitación este año otra vez. ¡Descubre a quién se refiere dándole al play al vídeo de arriba!