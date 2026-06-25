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“Gracias por hacerlo todo tan fácil”: el tierno mensaje de los concursantes al equipo de Tu cara me suena

Los nueve concursantes de este año han querido tener unas palabras de cariño a todas las personas que trabajan en el programa.

El tierno mensaje de los concursantes al equipo de Tu cara me suena

“Gracias por hacerlo todo tan fácil”: el tierno mensaje de los concursantes al equipo de Tu cara me suena

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Tu cara me suena 13 está a punto de entrar en su recta final y a los concursantes ya ha comenzado a darles mucha pena ver que esta aventura está llegando a su fin.

Antes de encarar los últimos programas, los nueve participantes de este año han querido tener una palabras de cariño y agradecimiento hacia todo el equipo que forma parte de este programa y consigue que salga adelante.

"Hay excelencia a nivel profesional, pero hay excelencia a nivel personal", ha querido recalcar Cristina Castaño refiriéndose a todos los departamentos de Tu cara me suena. Sus compañeros han suscrito sus palabras y han puntualizado lo cuidados que se han sentido.

"Gracias por hacerlo todo tan fácil. Sería imposible hacer esto sin vosotros", ha añadido una Sole Giménez emocionada. ¡Escucha las palabras de los nueve concursantes dándole al play al vídeo de arriba!

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