Maquillaje y caracterización, así se hace la magia para la gala de Reyes de 'Tu cara me suena'

La magia en 'Tu cara me suena' está por todas partes, y más en una gala tan especial como la de Reyes. Todas las actuaciones han sido inolvidables y los participantes han conseguido dejar a todos alucinados con sus imitaciones. El parecido ha sido asombroso por sus voces... pero también gracias a la caracterización. ¡Es espectacular!

Por eso, os enseñamos cómo fue todo ese proceso de transformación. Nos colamos en la sala de maquillaje, donde no hay nada imposible. Este genial equipo consigue lo mismo quitar los tatuajes a Víctor Elías para imitar a Alberto Comesaña de Amistades Peligrosas como añadírselo a Roi Méndez para ser el doble de Dani Fernández. ¡Además comprobamos cómo desaparece su melena! Menos mal que luego le añadieron pelo para tener el corte del cantante original: "Me gusta para mí este look", reconoce.

En el set reina el buen ambiente y no faltan las anécdotas. Ya se podía intuir la complicidad que íbamos a ver en el escenario entre Jorge González y María Villalón. Por su parte, Gemeliers sufre y disfruta a partes iguales al tener que afeitarse: ¡el uno le rasura la barba al otro! También vemos cómo Nicolás Coronado y Daniel Diges se van metiendo en la piel de Miguel Bosé y de Camilo Sesto.

De narices va la transformación de Miguel Lago en Kenny Rogers, mientras que Nerea Rodríguez luce una gran peluca rubia para perecerse a Dolly Parton. Para pelazo, el de Ruth Lorenzo para ser la nueva Lady Gaga. Y su compañero de actuación, Agoney, está encantado como Adam Lambert: "Creo que me gusta incluso más que mi yo normal", asegura.