¿Por qué suena ‘Titanic’? El sorprendente regalo del jurado a Manel Fuentes

Los Reyes Magos han dejado un regalo para el presentador de ‘Tu cara me suena’. El jurado se lo había pedido en su carta y nuestro particular rey Àngel Llàcer, como presidente, se lo ha entregado a Manel Fuentes, que ha reconocido al verlo: “Esto me viene muy bien”. Se trata… ¡de un megáfono!

Lo curioso es que el aparato tiene varios modos de funcionamiento y con uno de ellos suena… ¡la banda sonora de ‘Titanic’! Manel y Àngel no se han resistido a reproducir la icónica escena de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio.

Lo que el presidente del jurado no ha conseguido es enseñarle qué más puede hacer con el regalo. Lo que está claro es que puede darle uso para hacerse escuchar en el plató… o para protagonizar un drama sin ver que el barco se hunde. ¡Momentazo en el vídeo!