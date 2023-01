¡El chiste definitivo de Daniel Diges! Recurre a Miguel Lago para consagrarse

Daniel Diges no se rinde en su faceta de humorista. De hecho, es conocido en ‘Tu cara me suena’ por no dejar a nadie indiferente con sus chistes, aunque no sean precisamente buenos. O quizá es que él tampoco sabe contarlos demasiado bien.

En esta gala de Reyes lo ha intentado varias veces y la oportunidad definitiva se la ha dado Manel Fuentes para relajar la tensión en mitad de las votaciones, después de saber las del jurado y antes de conocer la opinión del público. No obstante, esta vez el cantante ha querido asegurar su éxito y ha recurrido a un asesor muy especial.

Miguel Lago le ha regalado uno de sus chistes y Daniel Diges lo ha contado para al fin consagrarse en el mundo del humor. ¿Será su primer chiste bueno? ¡No te lo pierdas en el vídeo!