Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Gala 3

Martín Savi e Iñigo Quintero emocionan cantando juntos ‘Si no estás’ al piano

La tercera gala de Tu cara me suena ha contado con nada menos que Íñigo Quinero de invitado, que no se ha resistido a cantar ‘Si no estás’ junto a Martín Savi.

Martín Savi e Iñigo Quintero emocionan cantando juntos ‘Si no estás’ al piano

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Martín Savi se ha puesto en la piel de Íñigo Quinero en la tercera gala de Tu cara me suena. Una tarea de por sí difícil, pero que contaba con la presión extra de tener frente a él al mismísimo cantante. Sin embargo, esto no lo ha detenido a la hora de regalar una de las interpretaciones más emotivas de la velada.

Martín Savi brilla interpretando en directo ‘Si no estás’ de Íñigo Quintero

Al terminar, ambos se han subido al escenario para entonar ‘Si no estás’ mano a mano. Martín al piano e Íñigo dando su voz para protagonizar un momento que ya es historia del programa.

“Es un privilegio para mí y te lo agradezco de corazón”, le ha dicho el argentino al gallego cuando han terminado la actuación. “Para todos”, ha añadido Manel Fuentes, antes de desearle lo mejor en la próxima gira del cantante.

¡Locura en plató! Leonor Lavado se lo pasa en grande como María Figueroa en Tu cara me suena

¡Locura en plató! Leonor Lavado se lo pasa en grande como María Figueroa en Tu cara me suena

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Martín Savi e Iñigo Quintero emocionan cantando juntos ‘Si no estás’ al piano

Martín Savi e Iñigo Quintero emocionan cantando juntos ‘Si no estás’ al piano

Arturo Valls se salta la primera norma del presentador antes del desenmascaramiento de Labios

Arturo Valls se salta la primera norma del presentador antes del desenmascaramiento de Labios

Vecinos

"Tengo un Excel con las relaciones sexuales de mis vecinos": la insólita solución de María Jesús a los ruidos de su comunidad

J Kbello en Tu cara me suena
TU CARA ME SUENA

Locomía reacciona a la actuación de J Kbello: "Arte, glamour y pasión"

“¿Sabes por qué me llaman Trancas?” Trancas y Barrancas hablan del tamaño de Chanclas en Mask Singer
Contenido exclusivo

“¿Sabes por qué me llaman Trancas?” Trancas y Barrancas hablan del tamaño de Chanclas en Mask Singer

Javier y David, concursantes de Pasapalabra
Tres empates seguidos

¿Pacto de caballeros o miedo al fallo? Máxima igualdad entre David y Javier, que apunta a duelo grande en Pasapalabra

Los dos concursantes de Pasapalabra están protagonizando un duelo tan intenso que cada error se paga caro, ¡y ninguno de ellos quiere cometerlos!

Àngel Llàcer busca novio a Chenoa entre el público de Tu cara me suena: “¡Lo necesita!”
Mejores momentos | Gala 3

Àngel Llàcer busca novio a Chenoa entre el público de Tu cara me suena: “¡Lo necesita!”

Chenoa y Àngel Llàcer han protagonizado uno de los momentos más hilarantes de la velada. Y es que el presentador se ha propuesto ser el celestino de la cantante.

Sole Giménez, muy emocionada tras ganar la tercera gala: "No me lo esperaba"

Sole Giménez, muy emocionada tras ganar la tercera gala: "No me lo esperaba"

El destino secreto de Samantha Fox, Labios en Mask Singer: “Es volver a la naturaleza”

El destino secreto de Samantha Fox, Labios en Mask Singer: “Es volver a la naturaleza”

Así comienza Una fiesta de muerte: “Estaba tomándome un champagne y de repente ser Sherlock Holmes”

Así comienza Una fiesta de muerte: “Estaba tomándome un champagne y de repente ser Sherlock Holmes”

Publicidad