Martín Savi e Iñigo Quintero emocionan cantando juntos ‘Si no estás’ al piano

Martín Savi se ha puesto en la piel de Íñigo Quinero en la tercera gala de Tu cara me suena. Una tarea de por sí difícil, pero que contaba con la presión extra de tener frente a él al mismísimo cantante. Sin embargo, esto no lo ha detenido a la hora de regalar una de las interpretaciones más emotivas de la velada.

Al terminar, ambos se han subido al escenario para entonar ‘Si no estás’ mano a mano. Martín al piano e Íñigo dando su voz para protagonizar un momento que ya es historia del programa.

“Es un privilegio para mí y te lo agradezco de corazón”, le ha dicho el argentino al gallego cuando han terminado la actuación. “Para todos”, ha añadido Manel Fuentes, antes de desearle lo mejor en la próxima gira del cantante.