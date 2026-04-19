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Mejores momentos | Gala 2

"Esta es tu herencia": Pepe Navarro y Flo se reencuentran en el plató de Tu cara me suena

El integrante de la mesa del jurado saluda cariñosamente al presentador y recuerda la anécdota que los unió en el pasado.

"Esta es tu herencia": Pepe Navarro y Flo se reencuentran en el plató de Tu cara me suena

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Patri Bea
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Pepe Navarro ha sido el invitado de la segunda gala de Tu cara me suena y ha querido poner al público y al jurado a bailar con el tema 'Achy breaky heart' del cantante estadounidense Billy Ray Cyrus.

Flo no ha podido evitar levantarse a saludarlo después de que finalizase su actuación y, a pesar de que le ha dejado caer que podría haberlo hecho mejor, se ha emocionado al verlo y reencontrarse con él.

Ambos han recordado que, hace muchos años, Pepe Navarro fue el que insistió para que cogiesen a Flo en un trabajo y, raíz de ahí, se hicieron inseparables. ¡Revive su reencuentro dándole al play al vídeo de arriba!

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Pepe Navarro se estrena en Tu cara me suena con ‘Achy breaky heart’ de Billy Ray Cyrus

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

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